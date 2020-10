0 Facebook Covid, addio al vicepreside dell’istituto Della Porta-Porzio Napoli Un uomo dal carattere aperto e allegro, benvoluto dai suoi studenti, con i quali entrava subito in empatia. Cronaca 21 Ottobre 2020 15:59 Di Cristina Siciliano 2'

Ennesima vittima “illustre” del coronavirus in Campania. Domenico Silvestri, professore e vicepreside dell’Istituto per geometri Della Porta di Napoli, se n’è andato a causa del Covid, lasciando la sua scuola “avvolta dalla tristezza e dallo smarrimento” ha comunicato la preside Alessandra Guida. Una guida, un faro, una delle poche voci in grado di farsi ascoltare in un’età magnifica ed esplosiva come quella dell’adolescenza. Sono stati davvero commoventi i messaggi e l’iniziativa che alcuni studenti hanno scelto per omaggiare il loro vicepreside.

E’ morto il vicepreside Domenico Silvestri

Tutti all’interno dell’Istituto, ne hanno ammirato il talento e la capacità di studio e di approfondimento. Infatti, come ha riportato la Repubblica, i suoi colleghi si sono dati appuntamento per salutarlo sulla piattaforma della didattica a distanza. I suoi studenti si sono mostrati “sconvolti” e “senza parole”. Il docente napoletano è stato in grado di guidare un gruppo di giovani facendoli crescere e, soprattutto, regalando loro una cosa che non ha paragoni al mondo: la passione.

Il cordoglio dei colleghi e studenti

“Ha donato tanto a ciascuno di noi e all’istituto” aggiunge, e per fargli sentire l’abbraccio della scuola giovedì alle 17, su G-Meet, i colleghi si incontreranno per ricordarlo. “Un uomo buono, intelligente, spiritoso. Un pilastro della scuola” dice una prof che lavorava al suo fianco quotidianamente.