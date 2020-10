0 Facebook Bassolino torna in corsa? ‘Don Antonio’ non si è mai fermato Bassolino in corsa per le comunali. L'ex Sindaco di Napoli attraverso i social è diventato la voce saggia pronta ad accompagnare i napoletani Politica 21 Ottobre 2020 17:56 Di Andrea Aversa 3'

Prende ogni giorno i mezzi pubblici. Gira per strada, per correre o guardare la ‘sua’ città. Incontra persone e chiacchiera con loro. Poi riporta tutto con attenzione e semplicità su Facebook, dimostrando di conoscere e saper usare i nuovi mezzi di comunicazione. In questo modo Antonio Bassolino mantiene un rapporto vivo con Napoli.

A chi si chiede “Bassolino è tornato alla carica per Palazzo San Giacomo?” si può tranquillamente rispondere: l’ex Sindaco non ha mai smesso di fare politica per la città. Inoltre, è ancora aperta la ‘ferita’ causata dalle precedenti primarie e dal caos scoppiato all’interno del Partito Democratico.

Bassolino sarà candidato a diventare il ‘nuovo’ primo cittadino? Per ora l’unica certezza è che ‘Don Antonio‘ rappresenta un punto fermo della politica locale e quindi nazionale. Il Pd lo ha capito e lo ha incluso nel processo partecipativo che dovrebbe portare ad una candidatura unitaria del centro sinistra alle prossime comunali.

Ovviamente un coinvolgimento diretto di Bassolino, in vista delle prossime elezioni, farà storcere il naso a qualcuno. È il gioco della politica e ‘Don Antonio‘ di sicuro è un ottimo giocatore. Ne conosce a memoria le regole. L’ex sindaco può essere importante, non solo per scopi elettorali, ma anche per sponsorizzare il nome che emergerà da questo ‘cantiere’ politico.

Bassolino in corsa per le comunali

Le sue riflessioni su Napoli sono sempre precise e mai banali. Gli argomenti: i trasporti, la sanità, le scuole, le strade, i rifiuti, i parchi, i giovani e il lavoro. Temi fondamentali per misurare la vivibilità di una città. Bassolino parla ogni giorno di quei servizi essenziali che i napoletani vedono andare in malora da anni.

‘Don Antonio‘ è il ‘saggio’, colui che vuole ascoltare i cittadini. Il ‘mentore’ pronto a dispensare buoni consigli. La persona ideale alla quale i napoletani si rivolgono quando lo incontrano. Piaccia o non piaccia Bassolino è un punto di riferimento imprescindibile della società partenopea.

Auspicare il ‘ritorno’ di ‘Don Antonio‘ può significare il fallimento totale della nuova classe dirigente. Ma l’auspicio diventa necessario se vediamo a cosa la famosa ‘rottamazione politica’ ha portato, sia a livello locale che nazionale.

A 73 anni Bassolino non ha messo da parte la ‘divisa’ da runner: la strada per palazzo San Giacomo è li davanti a lui. Non importerà in quale ruolo, ‘Don Antonio‘ – passo dopo passo – è da tempo pronto a percorrerla.