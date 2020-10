0 Facebook Luigi Favoloso avverte Fabrizio Corona: “Tieni Carlos lontano dal male” Spettacolo 20 Ottobre 2020 12:00 Di redazione 2'

Un fiume in piena Fabrizio Corona durante il corso dell’intervista domenica sera a ‘Live – Non è la d’Urso’. L’ex re dei paparazzi ha parlato della delicata situazione del figlio Carlos, accusando l’ex moglie Nina Moric di comportamenti molto gravi. Tra i vari episodi tirati in ballo anche quello riguardante Luigi Mario Favoloso, che ha avuto una relazione di 4 anni con la modella croata, ricordando quando andarono a Zanzibar, per mesi, portando con loro anche Carlos, allora ancora minorenne.

Luigi Mario Favoloso risponde a Fabrizio Corona

“Corona sa benissimo il motivo per cui ho portato la sua ex moglie e suo figlio a Zanzibar su una spiaggia per 3 mesi – ha risposto Favoloso su Instagram, subito dopo la trasmissione – Corona sa benissimo cosa ho fatto la notte prima del ricovero di Carlos lo scorso anno, ma stasera, visto che si è comportato da eroe, ci teneva ad essere il solo”. Continua poi: “Gli auguro di tenere suo figlio lontano dal male, lontano dal satanismo, lontano da festini a base di alcol e droghe, lontano, lontano e ancora lontano. Carlos è un’anima pura che può ancora trovare una vita serena, ma deve tenerlo vicino a sé, vicino appiccicato. C’è molta più normalità in un uomo agli arresti domiciliari che in una donna libera, ma questo è un altro discorso”.

La separazione tra Nina Moric e Luigi Favoloso è arrivata dopo 4 anni e nel peggiore dei modi. La modella accusò in tv l’ex fidanzato di aver aggredito sia lei che il figlio. Poco dopo arrivò una denuncia per percosse e maltrattamenti, ma Favoloso ha sempre respinto ogni accusa di violenza.