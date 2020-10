0 Facebook Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso: “La signora dovrà chiedersi quanto ha contribuito al danno” Spettacolo 19 Ottobre 2020 17:58 Di redazione 2'

E’ forte il commento di Selvaggia Lucarelli sull’ultima puntata di Live Non è la D’Urso e più in generale dei programmi della conduttrice napoletana. Nella serata di domenica a tenere banco c’è stato l’intervento di Fabrizio Corona, che dopo è stato anche censurato. Ma sono diversi gli ospiti che si sono susseguiti e le storie che la D’Urso ha raccontato.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso

La collega Lucarelli ha dedicato un post al “particolare modo” di Barbara D’Urso di fare televisione, più che altro alla scelta editoriale della conduttrice. Nel post si domanda se prima o poi la padrona di casa si renderà conto di aver contribuito all’impoverimento di una fetta di società.

“Ieri Barbara D’Urso ospitava: Fabrizio Corona ai domiciliari che in uno stato visibilmente alterato metteva in piazza particolari tra lo squallido e il delicato delle condizioni psicologiche di suo figlio. Iconize, noto perchè si è dato un surgelato in faccia per fingere un’aggressione omofoba e fare un po’ di like. Fausto Leali cacciato dal Gf per epiteti razzisti. Bello Figo che “Sono super dotato e lo dico nelle mie canzoni”. Stendo veli pietosi su altri siparietti visti di recente e sui personaggi nelle sfere. Credo che un giorno, quando finirà il suo momento, la signora dovrà interrogarsi sul perché della morbosa, sinistra attrazione per questi modelli diseducativi portati in tv per anni e chiedersi quanto abbia contribuito all’abbrutimento della fetta del paese più povera di strumenti. Un danno culturale incalcolabile, con strascichi che si porteranno dietro non so quante generazioni”, questo il post di Selvaggia Lucarelli.

Tanti i commenti a questo messaggio e come sempre il popolo del web si divide tra chi è dalla parte della Lucarelli, attaccando la televisione della D’Urso e chi, invece, difende a spada tratta la conduttrice napoletana.

Il post di Selvaggia Lucarelli