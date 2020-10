0 Facebook Giugliano, addio a Giuliano Maisto: la vittima stroncato da un infarto Addio a Giuliano Maisto. L'uomo sarebbe stato ucciso da un improvviso arresto cardiaco. Il cordoglio e l'affetto dell'intera comunità Cronaca 19 Ottobre 2020 17:53 Di redazione 2'

Non c’è stato nulla da fare. Giuliano Maisto non si è più svegliato. Probabilmente la sua vita è stata stroncata da un infarto. Un arresto cardiaco arrivato nel sonno. La triste notizia, come riportato da Il Meridiano, ha sconvolto l’intera comunità.

Siamo a Giugliano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Maisto era molto amato e conosciuto ed è per questo che il cordoglio e l ‘affetto per tutta la famiglia Maisto è stato unanime da parte di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Addio a Giuliano Maisto

“L’ultima telefonata tra di noi è stata venerdì. Come al solito quando c’era da scegliere qualcosa che girava su ruote, lo facevi sempre previo mio consiglio. Era una condizione imprescindibile. Ed era anche un pretesto per sentirci e fare 2 chiacchiere. È difficile spiegarti quali sono i miei pensieri da questa mattina. Perderti è l’ennesimo brutto colpo che mi porto sulle spalle. L’ennesimo macigno che appesantisce l’anima e ti leva il respiro. Posso solo ringraziarti per la stima sconfinata che riponevi in me. Ti voglio bene amico mio, ovunque tu sia”, ha scritto un suo caro amico.

“Non riesco a trattenere le lacrime amico mio, sei stato un amico come pochi con la A maiuscola, restando sempre vicino a me ed alla mia famiglia nei momenti difficili della mia vita. Mi mancherai, che la terra ti sia lieve. Sono sconvolto non riesco a farmene una ragione”, ha aggiunto un altro compagno.