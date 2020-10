0 Facebook Polemiche per la comunione del figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: “Non si può fare” Spettacolo 19 Ottobre 2020 14:17 Di redazione 2'

La scorsa domenica Andrea D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, ha ricevuto la prima comunione. Emozionati i genitori hanno mostrato sui social le foto della giornata, dalla celebrazione in chiesa fino alla festa. I dettagli dell’evento non sono però sfuggiti ai followers dei due cantanti che hanno notato qualche anomalia. Secondo i più attenti infatti la festa per il piccolo prevedeva troppi invitati. In tempi di Covid 19, con le misure restrittive, solo in 20 possono partecipare a una festa!

Prontamente Anna Tatangelo, attraverso le stories Instagram, e Ilaria D’Alessio (figlia del cantautore partenopeo), hanno mostrato dettagli del party. Nessuna polemica dunque, i festeggiamenti sono avvenuti nel rispetto delle norme anti-Covid, in massima sicurezza. Tutto il personale aveva la mascherina e i partecipanti, tutti familiari, erano il giusto numero consentito.

La festa per Andrea D’Alessio

Per la lieta occasione la cantante di Sora e l’ex compagno si sono riuniti per la gioia del piccolo. Nessun riavvicinamento però infatti i due, in quanto genitori, hanno partecipato all’evento, ma non si sono mostrati insieme. Sia Gigi che Anna hanno pubblicato diverse foto della giornata in compagnia del figlio, ma mai tutti e tre insieme.