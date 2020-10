0 Facebook Lutto per Mara Venier: “Come farò senza di te, sei stato tutto per me” Spettacolo 19 Ottobre 2020 14:33 Di redazione 2'

Lutto per Mara Venier, la conduttrice di Domenica In, che mostra il suo dolore per la scomparsa di Gianni Dei. L’uomo si è spento la mattina del 19 ottobre. Proprio la scorsa domenica, nel corso dello show condotto dalla Venier, la stessa aveva mandato un saluto caloroso a Dei.

Gianni Dei si è spento all’età di 80 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 21 dicembre, e lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo. Era per la Venier un amico fraterno, ma sono in tanti gli amici vip che stanno esprimendo dolore e cordoglio nelle ultime ore. Mara dalla sua pagina di Instagram scrive: “Gianni mio come farò senza di te ….sei stato tutto per me ,amico,fratello ,complice….come farò dopo 35 anni di fratellanza…..come farò ???? Il mio cuore è spezzato riposa in pace amore mio💔”. Il messaggio accompagna una foto di Mara insieme a Gianni. I due si abbracciano teneramente, in posa per la foto scattata a Venezia. È stata proprio la presentatrice ad annunciare con questo messaggio social la scomparsa dell’amico.

Si unisce al lutto anche Caterina Balivo commenta: “Nooooo mi dispiace troppo 🙏🏼”. Rita Dalla Chiesa: “Oddio, non ci credo♥️♥️♥️ Un galantuomo. Un sorriso e un abbraccio per te, che ne hai sempre avuti tanti per tutti”. Nunzia De Girolamo invece: “Mi dispiace molto Mara😔🙏🏻. Sapevo che eri molto legata a lui”. E ancora Cristiano Malgioglio: “Abbiamo perso un amico d’oro oltre che speciale e oggi abbiamo il cuore rotto..”.