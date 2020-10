0 Facebook L’orologio di Conte segna un altro orario e cattura l’attenzione degli italiani Politica 19 Ottobre 2020 14:41 Di Cristina Siciliano 2'

La diretta della conferenza stampa di Giuseppe Conte si è tenuta alle ore 21:30, per illustrare il nuovo Dpcm contro la seconda ondata di Coronavirus in Italia. E mentre gli italiani sono stati incollati al televisore e agli schermi dei propri smartphone, per seguire le nuove misure in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, c’è stato un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori più attenti: l’orologio al polso del premier segnava le 18.

Ed ecco come un orologio indietro ha dato adito a numerose bufale ed ipotesi di complotto. Secondo molti utenti della rete la conferenza stampa del presidente del consiglio Giuseppe Conte è stata registrata e poi mandata in onda tardi, per non dare il tempo agli italiani di capire cosa sarebbe successo. Il motivo? L’orologio del Presidente del Consiglio segnava circa le 18. Mentre la diretta è andata in onda poco dopo le 21,30.

L’orologio di Conte

A guardare il quadrante dall’inizio alla fine dell’intervento di Conte però le lancette non sembrano muoversi granché. Certo, si potrebbe anche pensare che il governo abbia bloccato lo spazio-tempo e gli italiani in una bolla cosmica. Oppure arrivare alla conclusione che l’orologio del premier non stesse funzionando bene. Così, il premier si è reso a suo malgrado, protagonista di varie ipotesi sulla questione.

Il precedente

Non è la prima volta che il Presidente del Consiglio viene “sorpreso” con un orario diverso. Nel giugno del 2018, a pochi giorni dalla fiducia del primo Governo Conte, ruppe il silenzio mediatico postando un post con un curioso errore al suo interno: «Al lavoro fino a tarda sera sul discorso alle Camere. Domani sarà un giorno importante in cui il Parlamento sarà chiamato a dare la fiducia al governo del cambiamento. Potrete seguire la diretta streaming qui sulla mia pagina Facebook. A domani!», scrisse il capo del Governo.

Il messaggio fu postato su Facebook come su Instagram alle ore 21, ma in realtà la foto ritraeva l’orologio di Conte, un Rolex, alle 18,30. Ancora una volta, bisogna fare attenzione agli orologi fermi, perchè la maggior parte segnano ‘l’ora dei furbi’.