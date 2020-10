0 Facebook Elisabetta Gregoraci e “il contratto” per stare con Briatore: “Mi ha lasciato per questo” Spettacolo 19 Ottobre 2020 18:25 Di redazione 2'

Elisabetta Gregoraci continua a essere protagonista della televisione e dei vari tabloid di gossip. La partecipazione al Grande Fratello Vip ha riacceso i riflettori sulla sua vita privata. Questa volta a parlare è stato Mino Magli.

La relazione tra Elisabetta Gregoraci e Mino Magli

Lo stilista ha raccontato che lui avrebbe avuto una relazione con Elisabetta Gregoraci dal 2001 al 2007: “Ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico – spiega l’uomo al programma condotto da Barbara d’Urso – siamo andati avanti fino al 2007. Il nostro era un bel rapporto, aperto, non c’era niente da nascondere e in tanti ci vedevano sempre insieme”.

Il contratto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

La loro relazione, a detta di Magli, sarebbe finita poiché Elisabetta si sarebbe impegnata con Flavio Briatore per la sua carriera. Secondo lo stilista i due avrebbero avuto un contratto che regolamentava la loro relazione: “Nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore, doveva andarci perché importante per la sua vita e la sua carriera. Mi aspettavo tornasse per il compleanno, ero frastornato, non capivo e volevo parlare con lei, ma lei si limitò a darmi questa lettera in cui mi spiegava cosa stava accadendo e mi parlava di un contratto che aveva, penso, con Briatore. La loro storia sarebbe servita per il suo futuro e per la sua carriera. Non potevamo più vederci come prima, però la nostra storia continuò fino al 2007, fino a che capii che la storia sarebbe finita”.

Subito dopo il racconto è intervenuta la D’Urso che ha ricordato come in passato la Gregoraci parlando di Magli aveva detto che era stato il compagno della cugina. Ma lo stilista ha negato tutto: “La cugina non l’ho mai conosciuta e non so nemmeno se abbia una cugina. Conoscevo la sua famiglia, una bellissima famiglia”.

