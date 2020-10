0 Facebook Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore: “Lui era ancora innamorato” Spettacolo 15 Ottobre 2020 23:09 Di redazione 2'

La presenza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip sta facendo emergere dettagli inediti sul matrimonio con Flavio Briatore. Il ricco imprenditore e la showgirl calabrese hanno un figlio, Nico Falco, ma si sono detti addio ormai da qualche anno iniziando entrambi storie nuove (naufragate anch’esse). A rimettere in discussione il loro rapporto passato sono state diverse affermazioni fatte dalla Gregoraci nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente anche dall’esterno sono arrivate diverse voci, smentite e retroscena.

“Ha tradito Flavio Briatore con me“, è l’ultima bomba dell’ex manager di Elisabetta, Francesco Chiesa Soprani, intervistato da Nuovo. “Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi. L’ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con Briatore“. Dopo il flirt, l’ex manager ha continuato a sentire la Gregoraci, che avrebbe anche trovato il modo di lasciargli una confidenza molto intima sul manager del Billionaire. “La notizia è molto delicata e anche oggi, a distanza di anni, preferisco non fornire particolari… Per Elisabetta invece non era un problema dare in pasto ai media il privato di Briatore in nome della popolarità“.

D’altra parte invece sono diverse anche le affermazioni che coinvolgono Briatore in prima persona. Arianna David, ex Miss Italia ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi, grande amica dell’ex coppia, ha dichiarato in un’intervista al settimanale “Nuovo”: “Sono rimasta allibita quando ho letto certe dichiarazioni di Flavio su Elisabetta. L’unica spiegazione che mi do è che lui la ami ancora e non accetti la scelta di andare al GFVip”.