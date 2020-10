0 Facebook De Luca ospite a Che tempo che fa, è subito show: “Sentenza Juventus-Napoli è una scodella di bagna cauda” News 18 Ottobre 2020 21:23 Di redazione 3'

Vincenzo De Luca questa domenica sera è stato ospite del programma televisivo in onda su Rai 3, Che tempo che fa. Il governatore campano, commentando la bozza del Dpcm, ha detto che presenta ancora elementi di ambiguità. Tra questi alcune disposizioni sull’asporto e sulla possibilità dei sindaci di poter chiudere le strade e le piazze in cui c’è una maggior affluenza.

De Luca ospite a Che tempo che fa

Il presidente De Luca ha poi chiarito per quale motivo ha deciso di sospendere la didattica in presenza: “Abbiamo avuto comunicazione dall’Unità di Crisi di troppi contagi in diversi distretti scolastici, tutti i genitori non possono non concordare con la decisione che abbiamo preso”. Alla domanda di Fazio, se fosse stato il caso di prevedere altro, invece di chiudere le scuole, De Luca ha risposto: “Noi da maggio abbiamo riaperto tutto, in questo contesto la Campania è la regione più esposta per l’alta densità abitativa. Qui se vogliamo salvarci, dobbiamo intervenire prima degli altri. Non potevamo chiudere prima altre cose, quando arrivi a più di 1200 casi al giorno devi intervenire in più campi per bloccare i contagi, come movida e altri settori”. Il governatore campano ha poi aggiunto: “Il nuovo Dpcm prevede la didattica a distanza nelle zone a rischio, per cui ci ha dato ragione”.

“Menomale che c’è autonomia regionale” ha detto Vincenzo De Luca quando si è parlato della possibilità che le regioni hanno di imporre misure più restrittive rispetto al Governo. “Dal Governo mi aspetto decisioni più rapide, se nominiamo un commissario all’emergenza Covid-19 per me le decisioni vanno prese in un’ora non in una settimana”. Sulla situazione emergenziale attuale ha detto: “In Campania ci siamo organizzati da mesi, siamo i primi ad avviare la campagna di vaccinazione, abbiamo anticipato l’obbligo di uso della mascherina, abbiamo ridotto già da 10 giorni l’orario per i bar, abbiamo fatto tutto quello che era umanamente possibile”.

Cosa ha detto Vincenzo De Luca a Che Tempo che Fa

Fazio ha poi voluto alleggerire la discussione mostrando la clip dell’intervento su Halloween durante l’ultima diretta di venerdì scorso. “Halloween è un’immane americanata“, aveva detto De Luca. Una frase che è diventata un vero e proprio tormentone. Fazio, ironizzando, ha chiesto al governatore campano: “Se arriva in America potrebbero esserci problemi anche con il turismo”. Il governatore ha risposto: “Non penso che ci saranno incidenti diplomatici per quest’imbecillità di Halloween“. Il presidente De Luca ha spiegato che ha detto quelle cose perché “c’è già chi stava organizzando feste”. “Qui chi non rispetta le regole – conclude De Luca – più che un imbecille è un irresponsabile”.

La battuta sulla sentenza del giudice sportivo per Juventus-Napoli

Infine l’ultima battuta sulla decisione del giudice sportivo rispetto alla partita Juventus-Napoli: “Queste sono cose da circo equestre, la Asl ha fatto nient’altro che il proprio dovere, ha riservato ai giocatori del Napoli lo stesso trattamento che viene riservato a ogni cittadino in Campania. La sentenza è limpida come una scodella di bagna cauda”. Parole che hanno ricevuto la standing ovation del pubblico.