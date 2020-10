0 Facebook Paura a Striscia la Notizia, Antonio Ricci positivo al Coronavirus: ricoverato in ospedale Spettacolo 18 Ottobre 2020 13:29 Di redazione 1'

Anche il regista Antonio Ricci, papà di ‘Striscia la Notizia‘ è risultato positivo al Covid-19 ed è ricoverato in via precauzionale all’ospedale di Albenga. La voce si era diffusa, tra conferme e smentite, già nel pomeriggio della giornata di sabato.

Quali sono le condizioni di Antonio Ricci

Il ricovero e’ avvenuto per ragioni precauzionali, su decisione dello stesso Ricci e della sua famiglia insieme ai medici. La notizia e’ stata confermata dalla famiglia che “ha piena fiducia nell’operato della equipe che lo ha in cura” .

Striscia la Notizia va in onda?

Nessun cambiamento per il palinsesto televisivo, Striscia la Notizia andrà regolarmente in onda. Non si conoscono i dettagli sulle condizioni di salute di Ricci, si attende una nuova comunicazione della famiglia per sapere come sta.