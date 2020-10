0 Facebook Lutto per gli Squallor, è morto Alfredo Cerruti: “Addio a un grande uomo per bene” Spettacolo 18 Ottobre 2020 14:12 Di Sveva Scalvenzi 2'

E’ morto a 78 anni Alfredo Cerruti, produttore discografico, oltre che fondatore e voce degli Squallor, il gruppo fondato nel 1971 insieme ai parolieri Giancarlo Bigazzi e Daniele Pace, al musicista Totò Savio e al discografico Elio Gariboldi.

Morto Alfredo Cerruti degli Squallor

A darne notizia il suo manager, Dino Vitola, su Facebook: “Alfredone non c’è più, è in cielo. Era un mio fratello più grande ma era piccolo. Dotato di una grandissima intelligenza era di un grande ingegno. È stato il fondatore e la voce degli Squallor. Un grandissimo direttore artistico. Grande autore per la televisione. Un grande uomo perbene. Abbiamo vissuto insieme solo momenti e giorni bellissimi. Con lui era sempre una festa, una gioia, le cene al Matriciano a Roma ed al Santa Lucia a Milano erano sempre dei film. Un po’ della sua ironia sono riuscito a prenderla. Grazie Alfredo, tutte le mie preghiere saranno per te. Ti vorrò sempre bene, amico mio”.

Ma sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando dal mondo della musica per la scomparsa di Alfredo Cerruti .