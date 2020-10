0 Facebook Bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, è di nuovo passione al Grande Fratello Vip Spettacolo 17 Ottobre 2020 19:00 Di redazione 1'

Saluto bollente tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La show girl è rientrata dal confinamento e ha subito salutato il suo “particolare amico” nella casa del Grande Fratello Vip. Un momento molto emozionante per quella che sembrerebbe a tutti gli effetti una coppia.

Bacio tra Elisabetta e Pierpaolo

Del resto Pretelli non ha mai nascosto di essere molto attratto da Elisabetta, tempo fa aveva detto: “Farei l’amore con lei ovunque“. E chissà che la Gregoraci non scelga di cedere. A giudicare dal bacio che si sono scambiati, si direbbe che tra i due ci sia una forte attrazione.

Dopo l’abbraccio Elisabetta e Pierpaolo si sono guardati e infine baciati. L’immagine ha mandato in delirio i fan della coppia che non aspettano altro che vederli assieme ufficialmente. Per ora la passione che c’è tra i due si taglierebbe con un coltello. Staremo a vedere.