0 Facebook Frazione di Ticciano diventa zona rossa: “Vietato qualsiasi spostamento se non per motivi urgenti” Cronaca 16 Ottobre 2020 16:40 Di redazione 2'

Il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, ha disposto una mini zona rossa nella frazione di Ticciano. A comunicarlo è stato lo stesso primo cittadino che in un post su Facebook ha annunciato la firma di questa nuova disposizione. .

La frazione di Ticciano diventa zona rossa

Saranno vietati gli spostamenti da e per Ticciano se non per motivi urgenti. Tutti i residenti della frazione, inoltre, dovranno essere sottoposti a tampone domiciliare e i negozi, fatta eccezione per quelli di genere alimentare, dovranno chiudere alle ore 19.

Questa la comunicazione di Buonocore: “In considerazione dell’ormai accertato alto numero di contagiati della frazione Ticciano e al fine di evitare l’aggravarsi della già precaria situazione, da oggi e sino al 24 ottobre, si è ritenuto di vietare qualsiasi spostamento all’interno dell’abitato di Ticciano nonché l’entrata e l’uscita dalla comunità stessa se non per gravi ed urgenti necessità.

Tutti i residenti della frazione devono sottoporsi a tampone domiciliare secondo i protocolli Covid.

Sono chiuse tutte le attività commerciali ad eccezione dei generi alimentari che devono chiudere alle ore 19.

La pizzeria può effettuare solo consegna a domicilio.

Ogni richiesta o informazioni, deve essere inoltrata all’indirizzo mail coc@comunevicoequense.it

Sono state informate l’Unità di Crisi della Regione Campania, la Prefettura, la Questura e il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl”.