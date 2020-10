0 Facebook Flavio Briatore attacca Vincenzo De Luca: “Pensasse alle terapie intensive in Campania” Cronaca 16 Ottobre 2020 16:53 Di redazione 1'

Continua la “querelle” tra Flavio Briatore e Vincenzo De Luca. L’imprenditore ha attaccato il presidente della Campania con un post su Instagram in cui sostanzialmente critica scelte e operato relative al Covid 19.

“Se a fine estate il Presidente De Luca invece di pensare alla mia “prostatite ai polmoni “si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, visto che la Campania ne conta la metà rispetto alla soglia stabilita a Maggio dal governo e per cui sono stati stanziati 1,3 Mld, forse oggi non assisteremo ai suoi decreti raffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza, a discapito del popolo campano che governa”.

Le parole del manager si riferiscono a un intervento di De Luca nel quale il governatore ironizzava sulla prostatite di Briatore. Il manager, risultato positivo al Covid dopo lo scoppio del focolaio al Billionaire in Sardegna, secondo quanto detto da Daniela Santanché sarebbe stato ricoverato per prostatite.