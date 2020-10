0 Facebook Moglie fa irruzione in chiesa durante le nozze del marito con altra donna: “Fermi tutti è già sposato” Esteri 16 Ottobre 2020 15:56 Di redazione 2'

Momenti di tensione in chiesa, dove una donna ha fatto irruzione durante la celebrazione di un matrimonio dicendo di essere la moglie dello sposo. A riportare i fatti è un giornale locale dello Zambia. La donna dopo aver scoperto il tradimento del marito ha deciso di seguirlo e ha scoperto che, proprio quel giorno, l’uomo era intenzionato a sposarsi di nuovo.

Abraham Muyunda aveva detto alla consorte che sarebbe andato in città per lavoro, ma in realtà doveva presenziare al suo matrimonio. La moglie, scoperto il misfatto, ha raggiunto la città di Chainda ed è entrata all’interno della chiesa cattolica dicendo a tutti di essere la moglie dello sposo. “Padre, questo matrimonio non può continuare. Quest’uomo qui è mio marito. Non so cosa sta succedendo qui”, ha urlato la donna davanti a tutti gli invitati. La moglie è entrata con un bambino dietro le spalle. Inizialmente è stata trattenuta da uno degli ospiti, ma è poi riuscita a raggiungere l’altare e a spiegare come stavano realmente le cose.

L’uomo è stato arrestato per bigamia

Nel video, girato da uno dei presenti, si vede tutta la scena. Il marito imbarazzato è rimasto in silenzio tra la moglie che inveiva e l’amante in abito da sposa. Pare che l’altra donna sapesse che il futuro marito aveva una moglie e tre figli, ma nonostante questo ha deciso di sposarsi lo stesso. Recenti modifiche al diritto in Zambia hanno messo fuori legge la bigamia, per questo il fedifrago marito è stato arrestato e ora rischia una condanna fino a 7 anni di reclusione.

