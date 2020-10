0 Facebook Napoli, il sogno della piccola Miriam diventa realtà: la ballerina di 8 anni danzerà al San Carlo Il sogno della piccola Miriam, stella della danza. Balla da quando aveva 5 anni e sarà ammessa gratis al teatro Napoli Città 15 Ottobre 2020 12:23 Di Cristina Siciliano 2'

C’era una volta una piccola ballerina molto speciale, dai capelli scuri e gli occhi a forma di mandorla. Questa bambina si chiama Miriam che grazie, al suo animo svolazzante e le sue acrobazie al centro della Galleria Umberto, con i guanti e la mascherina per proteggersi dal coronavirus, è riuscita ad incantare il sovrintendente del teatro San Carlo Stéphane Lissner.

A soli 8 anni si apre così, per la piccola Miriam, un futuro radioso in cui il suo talento del tutto innato farà la differenza. Dopo aver letto la sua storia su Repubblica il soprintendente Lissner annuncia che la piccola ballerina che si esercita nella Galleria Umberto sarà ammessa gratis nella scuola del teatro: “Cose così accadono solo a Napoli“.

Tra pirouette, giravolte e casquet, Miriam mostra al mondo la sua bravura. Sogna a passi di danza ed incanta tutti in Galleria Umberto. Chignon, mascherina con gli unicorni colorati e guanti per non infettarsi quando poggia le mani sul pavimento: ecco gli strumenti per proteggere il proprio sogno.

Come riportato nell’intervista su La Repubblica, la madre confessa: “Balla tutta la giornata e lo fa dalla mattina alla sera. Ballava questa estate anche in spiaggia. E ora che non va a danza in palestra è impazzita…“. Inoltre la piccola ballerina non ha dubbi su cosa fare da grande: “Vorrei diventare una maestra di danza classica“.

Ancora una volta il talento napoletano fa parlare di se

La storia di Miriam non perde di vista i sogni: quelli del passato, fonte di gioia quanto di tristezza, quelli del presente ancora da portare a compimento, e quelli di cui ancora bisogna prendere coscienza. Il futuro le si spalanca a pochi passi: mentre ruota nell’aria, si aprono per lei le porte del teatro San Carlo.

La dolce Miriam ci mostra in punta di piedi, come i legami siano fatti d’amore e tutto nasce da lì. Indissolubili da sempre, danza e amore, non si separano mai. Ad unirli c’è un filo invisibile teso all’infinito, che niente potrà mai spezzare. Napoli città da sogno e di sogni ,città magica in cui si avverano le favole a suon di carillon.