Mara Venier lascia Domenica In: "La mia gioia più grande i miei nipoti" Spettacolo 15 Ottobre 2020 12:41

Mara Venier, 70 anni e lunga carriera in Rai con un breve accenno a Mediaset, lascia la conduzione di Domenica In. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, proprio in occasione dei 70 anni, la conduttrice ha rilasciato rivelazione che hanno intristito i fan. Il suo ritorno in Rai è stato acclamato e con lei al timone la trasmissione ha visto nuova luce, con ascolti di nuovo alle stelle e concorrenza battuta domenica per domenica.

“Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni – dice Mara Venier – dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, ‘non-na’, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio”.

Poi la promessa al marito, compagno di vita e di un grande amore, Nicola Carraro: “Ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”.