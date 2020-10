0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, torna a salire in numero dei contagi: 818 positivi e 2 decessi Cronaca 14 Ottobre 2020 17:29 Di redazione 3'

Torna a salire sensibilmente il numero di nuovi casi di Coronavirus in CAMPANIA: sono 818 i positivi, a fronte pero’ di 11.396 tamponi eseguiti. Due i decessi (totale 487), 151 i guariti (7.715). Nel bollettino dell’Unitia’ di crisi della Regione viene segnalato che sono 61 i posti di terapia intensiva occupati sui 110 totali; mentre i letti di degenza occupati sono attualmente 735, quelli disponibili in tutto 820.

La citta’ di Napoli ha una velocita’ di crescita superiore rispetto a quella regionale della CAMPANIA. È quanto emerge da un report curato dall’amministrazione comunale di Napoli sui contagi da Covid-19 dal primo agosto ai primi giorni di ottobre, relativi cioe’ alla seconda ondata del virus. Il rapporto identifica quattro diverse zone a rischio. Nell’ultimo periodo esaminato (4-10 ottobre), le municipalita’ sono divise in quattro differenti zone a rischio. La zona verde “fredda” comprende le municipalita’ 5 (Vomero-Arenella) e 10 (Bagnoli-Fuorigrotta) caratterizzate da “bassa prevalenza cumulativa dei contagi e da un incremento percentuale non significativo”. Fanno parte della zona arancione “area in corso di riscaldamento” le municipalita’ 6 (Ponticelli-Barra-San Giovanni a Teduccio), 8 (Chiaiano-Piscinola Marianella-Scampia) e 9 (Soccavo-Pianura) con “prevalenza bassa dei contagi ma con un incremento percentuale in aumento”.

Rientrano nella zona gialla, “area in corso di raffreddamento”, le municipalita’ 1 (Chiaia-Posillipo-San Ferdinando) e 2 (Centro storico) caratterizzate da “un’alta prevalenza dei contagi con riduzione dell’incremento percentuale”. Infine la zona rossa, denominata “area calda”, relativa alle municipalita’ 3 (Stella-San Carlo all’Arena), 4 ( San Lorenzo-Vicaria-Poggioreale-Zona industriale) e 7 (Miano-Secondigliano-San Pietro a Patierno), caratterizzata da “alta prevalenza dei contagi e alimentata dall’elevato incremento percentuale dei casi”. “Questo studio – commenta il sindaco Luigi de Magistris – e’ frutto del lavoro della task force istituita da me e dall’assessore Francesca Menna. Dall’Unita’ di crisi regionale non ci arrivano dati puntuali”. L’analisi “e’ partita dai ‘dati freddi’ che arrivano dalla Regione CAMPANIA ed e’ stata resa possibile incrociandoli con ulteriori banche dati a cui ha accesso l’amministrazione. Uno studio che – ha sottolineato de Magistris – ci servira’ per poter valutare la situazione ed eventualmente prendere anche misure a nostra volta specifiche”.

