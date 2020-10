0 Facebook Grande Fratello Vip: choc per Elisabetta Gregoraci, una presenza misteriosa in casa Spettacolo 15 Ottobre 2020 20:49 Di redazione 1'

Choc in diretta al Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci ha fatto un misterioso incontro durante la cena nel cucurio. Una signora anziana è apparsa mentre la soubrette era intenta a mangiare. Le immagini anomale sono apparse sul canale Mediaset Extra, che trasmette la diretta h24 dalla casa.

Cosa è accaduto? La scorsa sera in pratica, mentre la regia stava inquadrando gli inquilini del cucurio a cena, al posto della diretta è apparsa un’immagine strana. Una signora anziana bionda con mascherina abbassata, seduta in una piccola stanza con dei tecnici provava il microfono. Il video è stato ripreso immediatamente da Trash Italiano. Come riporta il sito, la signora si chiamerebbe Roberta.

Non si conosce l’identità della donna, ma Trash Italiano ha riportato di un presunto collegamento a un altro programma Mediaset. Intanto la signora Roberta è diventata l’idolo del web.