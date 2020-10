0 Facebook Incidente mortale con schianto: coinvolto il cantante neomolodico Cronaca 15 Ottobre 2020 15:49 Di redazione 1'

Il cantante neomelodico Daniele De Martino è stato coinvolto in un tragico schianto. Nell’incidente ha perso la vita lo zio del ragazzo, Stefano Cardarella, deceduto la scorsa sera sull’autostrada A19 che collega Palermo a Catania, in Sicilia, , tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi: un furgone guidato da un giovane 25enne e una Porsche Cayenne sulla quale viaggiava il cantante siculo-napoletano in compagnia dello zio.

Dalla pagina Facebook ufficiale di De Martino, nelle scorse ore, è arrivata la conferma. “Ciao a tutti. Sì, è vero, Daniele ha avuto un incidente ma state tranquilli, sta bene. La persona che gli stava accanto non ce l’ha fatta. Vi prego, non telefonatemi, vi darò io delle notizie. Grazie a tutti“. Il conducente del furgone è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sul posto è intervenuto il 118, la Polizia Stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.