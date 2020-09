0 Facebook Carlos lascia la casa di Nina Moric e va a vivere con Corona: “Figlio mio, quanto vorrei vederti” News 7 Settembre 2020 16:51 Di redazione 2'

Nina Moric ha inviato un messaggio a Carlos con un lungo post su Facebook. La modella croata ha sfogato la sofferenza provata quando il figlio ha deciso di andare a vivere con il padre Fabrizio Corona. Dopo i suoi 18 anni, infatti, ha scelto di cambiare casa.

Il dolore di Nina Moric per l’abbandono del figlio Carlos

Se prima i rapporti tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembravano essersi finalmente aggiustati, negli ultimi tempi potrebbe esserci un po’ di tensione. Intanto la Moric ha deciso di scrivere quella che sembra essere quasi una lettera d’addio a Carlos: “Figlio mio, quanto vorrei essere tra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti, così potrei perdermi nel tuo sorriso, nei tuoi occhi pieni di luce e purezza d’animo. La tua mancanza mi sta divorando, ho deciso di compatirmi un po’. Però vederti spensierato e felice mi fa sentire meglio. Cerca di far capire che non sei tu che devi essere un padre, ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo ma dev’essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso”.

A chi le ha fatto notare nei commenti che il modo migliore per parlare con un figlio potrebbe non essere attraverso un post sui social network, Nina Moric ha spiegato che Carlos non le risponderebbe più a telefono: “Non rispondere al telefono è passato di moda. Non avevo altra scelta e forse solo così potrà leggermi”.

Sembrerebbe poi, sempre a giudicare dalle risposte date da Nina nei commenti, che lei non possa nemmeno andare a trovare il figlio a casa di Corona: “Sta vivendo una vita dove gli hanno elencato tutti i miei sbagli. A volte è facile essere il capro espiatorio, così fu la prima volta, figurati la seconda”.

Lo screen del lungo messaggio di Nina Moric