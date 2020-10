0 Facebook Rissa a Pianura, 19enne accoltellato vicino al cuore: il video Cronaca 14 Ottobre 2020 08:49 Di redazione 2'

Spunta un video della rissa a Pianura avvenuta la scorsa notte, nella quale un ragazzo di 19 anni è stato gravemente ferito con una coltellata vicino al cuore. L’episodio si è verificato alla mezzanotte di lunedì 12 ottobre, su via Empedocle.

Il video è stato inviato da un residente del quartiere al consigliere Francesco Emilio Borrelli, che lo ha postato sulla sua pagina Facebook.

“Signor Borrelli, buonasera, questa purtroppo è una delle scene agghiaccianti che ogni giorno si ripetono nella nostra città. Questo che vede a terra è il ragazzo di 19 anni accoltellato a Pianura pochi giorni fa. Tutto questo accadeva sotto gli occhi di bambini, e gente per bene.

Lo so, le immagini sono forti, ma il malessere di questa città va mostrato per quello che è e io la ammiro perché so che la pensa così. So che è estremamente impegnato, ma le assicuro che il quartiere Pianura, ormai è stuprato da personaggi che fanno del delinquere, il loro monito, quindi se si potesse fare qualcosa, i cittadini ne sarebbero fieri.

Grazie sempre e buona serata”. Queste le parole dell’autore del video, che punta l’attenzione sulla difficile situazione in cui vivono i residenti del quartiere alla periferia occidentale di Napoli.

Le immagini del filmato sono molto forti, perché ritraggono i momenti immediatamente successi all’aggressione. Sisi vede la vittima a terra, in attesa di essere assistito dall’ambulanza e intorno una decina di persone, spaventate.