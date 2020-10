0 Facebook Rissa a Pianura, gravissimo un 19enne accoltellato vicino al cuore Cronaca 12 Ottobre 2020 09:03 Di redazione 1'

Paura nella notte a Pianura, un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravissime condizioni per una coltellata inflittagli vicino al cuore. Il 19enne sarebbe stato coinvolto in una rissa avvenuta in via Empedocle, nel quartiere della periferia occidentale di Napoli.

Non si conoscono i motivi dell’alterco. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e rintracciare i responsabili.

Il 19enne è in gravi condizioni

Il ragazzo ha ha ricevuto una coltellata che gli avrebbe bucato il pericardio. Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza all‘ospedale Cardarelli: qui, viste le sue gravi condizioni di salute, i medici hanno deciso di trasferirlo al Monaldi, nosocomio della città specializzato in Chirurgia e Cardiochirurgia, dove il 19enne si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.