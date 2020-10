0 Facebook Bollettino Covid-19 nazionale, impennata di casi: 5901 nuovi contagi e 41 morti News 13 Ottobre 2020 17:36 Di redazione 1'

Sono 5.901 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore con 12.544 tamponi effettuati. Da ieri, si registrano 41 morti, per il totale delle vittime che è di 36.246 da inizio emergenza. Aumentano anche le persone ricoverate in terapia intensiva (+62 da ieri).

Gli attualmente positivi sono 87.193 attualmente positivi (+4.429 da ieri), i guariti totali 242.028 (+1.428). Sono i dati elaborati dal ministro della Salute consultabili sul sito della Protezione civile.

Le regioni maggiormente colpite dal Coronavirus

Per quanto riguarda i nuovi contagi in ogni singola regione italiana, sono 1080 i riscontri nelle ultime 24 ore in Lombardia, 635 in Campania, 585 in Piemonte. Nel Lazio 579 nuovi casi, solo 8 in Basilicata.