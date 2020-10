0 Facebook Lutto a Giugliano, morto Domenico Natella: ex dipendente Inps Cronaca 11 Ottobre 2020 22:04 Di redazione 1'

Lutto a Giugliano, per la morte di Domenico Natella, 62enne del posto, molto noto in città. “Mimmo” come era conosciuto da tutti, è morto all’ospedale San Giuliano dove era stato ricoverato per un infarto.

Il decesso, come riportato da il Meridiano.it, è avvenuto per complicanze cliniche avvenute in seguito all’attacco cardiaco subito. Domenico era stato impiegato Inps e in città era molto conosciuto per il suo attivismo politico. Era stato anche consigliere comunale nelle fila dell’Udc nell’amministrazione di Antonio Castaldo.

Tutta la comunità di Giugliano si stringe intorno al dolore di amici e parenti.