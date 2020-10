0 Facebook Bomba d’acqua si abbatte su Napoli: allagamenti, tombini saltati e dissesti Cronaca 12 Ottobre 2020 09:31 Di redazione 1'

Situazione estremamente difficile a Napoli in seguito dei ripetuti allagamenti. Il maltempo continua a flagellare il capoluogo campano. Ieri sera in poco meno di trenta minuti la città è stata invasa dalla pioggia e messa in ginocchio. Ruscellamenti d’acqua si verificano praticamente ogni volta ci sono forti temporali.

Enormi disagi in gran parte della città, allagamenti, dissesti nel manto stradale e tombini saltati. I maggiori disagi si sono registrati nella zona di Chiaia, dove i cittadini hanno segnalato i pesanti allagamenti. Sul gruppo Facebook “Chiaia-Posillipo-San Ferdinando, Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli”, tanti utenti hanno postato foto e video dei disagi provocati dal maltempo.

Disagi anche nel centro storico di Napoli e nella zona di Posillipo, dove le forti piogge hanno causato il distacco di grosse porzioni di cubetti di pietra vesuviana dalla sede stradale mettendo in serio pericolo la circolazione.

