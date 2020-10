0 Facebook Nuovo Dpcm, regole per matrimoni e funerali: numero ridotto di partecipanti Cronaca 12 Ottobre 2020 11:50 Di redazione 2'

Il Governo è a lavoro sul nuovo Dpcm che conterrà tutte le misure necessarie per ridurre i contagi da Coronavirus. In Italia la curva continua a salire, per questo motivo si pensa a ulteriori limitazioni. “Ho proposto di vietare tutte le feste, a partire da quelle scolastiche”, inizia così l’intervento del ministro della Saute, Roberto Speranza a Che tempo che fa su Rai 3. Altre restrizioni sono previste anche per matrimoni e funerali.

“Non e’ possibile che a scuola tutto sia organizzato con rigore e poi magari il pomeriggio a casa si fa una festa di compleanno con i compagni di classe. Il 75 per cento dei contagi avviene in ambiti familiari o di amici. Dobbiamo rinunciare alle feste. Agiremo sugli assembramenti e sugli orari dei locali. Ma serve la collaborazione di tutti i cittadini, la risposta securitaria non basta, anche se i controlli contro gli assembramenti ci saranno. Dobbiamo capire tutti che siamo in una fase nuova. Dopo quella delle riaperture, con l’aumento dei casi e con quello che sta succedendo nel resto d’Europa, dobbiamo tornare a una maggiore prudenza. Ma non ci sono le condizioni per un nuovo lockdown”, queste le parole del ministro Speranza.

Numero massimo di invitati per matrimoni e funerali

Oltre alle limitazioni per alcune tipologie di sport – sarà vietato il calcetto, la pallavolo e le arti marziali, così come ogni attività che preveda contatto diretto tra le persone – nuove regole dovrebbero essere inserite anche per la celebrazione di matrimoni e funerali. Dalla bozza si legge:”I matrimoni possono essere svolti con la sola presenza dei soggetti che devono intervenire secondo le norme dello stato Civile alla celebrazione e non piu’ di dieci invitati. La mancata osservanza della disposizione determina l’invalidita’ del matrimonio stesso. I funerali devono svolgersi con la presenza contemporanea di non piu’ di quindici persone.