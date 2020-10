0 Facebook Nuovo Dpcm, arriva lo stop per feste private e calcetto, quarantena ridotta a 10 giorni News 11 Ottobre 2020 09:24 Di redazione 3'

Il governo sta mettendo a punto nuove regole per contrastare la nuova ondata di contagi in Italia. In vista del nuovo Dpcm, che potrebbe essere firmato già domani, 12 ottobre, si stanno valutando le nuove linee guida da adottare. Il comitato tecnico si riunirà alle 15 di oggi, domenica, 11 ottobre.

Vietate le feste private e limite di 30 persone ai banchetti, chiusura dei locali i a mezzanotte e dalle 21 divieto di sostare davanti ai locali. Stop al calcetto e a tutti gli sport di contatto a livello amatoriale. Ma anche interventi per far funzionare in maniera più celere ed efficace il sistema dei tamponi.

Quarantena ridotta

Il Comitato tecnico-scientifico coordinato da Agostino Miozzo potrebbe suggerire un via libera ai test rapidi (ritenuti affidabili al 95%) effettuati da medici di base e pediatri, sottoponendo poi al tampone soltanto chi risulta positivo. In questo modo, secondo gli esperti, verrebbero alleggerite le strutture sanitarie e si renderebbe più razionale il meccanismo che porta le persone in isolamento fiduciario. Che così sarebbe ridotto a dieci giorni.

Divieto di sosta davanti ai bar

Non sarà possibile sostare davanti ai bar, questo per evitare gli assembramenti, dalle 21 alle 6. La vendita di alcolici sarà consentita fino alle 22. Maggiori controlli tra le strade, per impedire aggregazioni. Nei locali si potrà stare dopo le 22, solo se seduti al tavolo. Le sanzioni imposte sarebbero uguali a quelle previste per chi va in giro senza coprire naso e bocca: da 400 a 1.000 euro di multa.

Locali chiusi alle 24

Bar e ristoranti, chiusi alle 24. Nonostante le molte polemiche da parte delle associazioni di categoria, il governo sembra determinato a imporre la chiusura, ritenendo che non incida sul rendimento economico e che, ad oggi, sia utile per limitare la possibilità di contagi.

Stop a feste private

Dopo i matrimoni arriva lo stop anche per le feste private, anche quelle organizzate in casa. Una regola che mira a impedire i contatti tra persone non conviventi, non essendo possibile garantire l’uso obbligatorio della mascherina.

Il calcetto e gli sport da contatto

Il governo sta valutando di vietare le partite di calcetto, basket e gli altri sport da contatto a livello amatoriale. Una misura che al momento non riguarda il livello professionistico a meno che i contagi non aumentino ancora.

I trasporti pubblici

Maggiori controlli su bus e metropolitane per far rispettare le regole mantenendo la distanza sia per chi sta seduto che per chi viaggia in piedi.

Lo smart working

Il governo raccomanda di incentivare lo smart working per limitare i contatti tra le persone negli uffici. Inoltre è obbligatori l’uso della mascherina.