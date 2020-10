0 Facebook Il dramma di Maria De Filippi, la malattia del padre: “Una cosa che ci ha devastato” Spettacolo 12 Ottobre 2020 14:01 Di redazione 2'

Maria De Filippi è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica IN. La regina di canale 5, da sempre amica di Mara Venier, è andata a trovarla nel salotto televisivo e si è confessata a 360 gradi.

La morte del padre di Maria De Filippi

Non capita spesso di ascoltare la De Filippi parlare della sua vita privata, siamo abituati a vederla nello studio di Uomini e Donne o in quello di Tu si que vales nel ruolo di mediatrice, per cui è insolito conoscere qualche aneddoto privato. Di tanto intanto, però, durante le interviste si apre. E’ accaduto a Domenica IN dove ha parlato del dramma vissuto a causa della brutta malattia che si è portata via suo padre.

“A mio padre fu diagnosticato un tumore al pancreas. È stato operato e poi per alcune complicazioni è passato in terapia intensiva. Lì è stato per un anno e mezzo”, inizia così il racconto di Maria De Filippi.

La conduttrice ha raccontato che è stato un momento devastante per lei e la sua famiglia: “Non è facile… Per un anno è mezzo siamo andati avanti così, io andavo a trovare mio padre e mio fratello restava nel parcheggio perché aveva paura degli ospedali. Questa cosa ci ha devastato. Poi è uscito e abbiamo fatto due tentativi in una clinica per la riabilitazione. È morto improvvisamente in una sera di agosto”.

La De Filippi ha poi spiegato come dolori simili non possono essere dimenticati: “Questi dolori ti accompagnano per tutta la vita, ci impari a convivere e a metabolizzarli”. Parole che hanno commosso la padrona di casa, Mara Venier.