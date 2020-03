0 Facebook Maria De Filippi, il ricordo sulla sua infanzia sorprende i fan: “Mio fratello mi ha sparata” Spettacolo 2 Marzo 2020 20:54 Di redazione 2'

Siamo tutti abituati a vederla al timone dei suoi programmi, per questo motivo quando capita che Maria De Filippi è ospite in qualche altro show, sono in tantissimi a seguirla. Ed è quello che è accaduto durante l’ultima puntata di “Che tempo che fa” dove la nota conduttrice è stata ospite.

Non capita spesso di ascoltare aneddoti sulla sua vita privata, ma questa volta Maria De Filippi ha sorpreso tutti con un aneddoto sulla sua infanzia che fino ad oggi nessuno conosceva. Ha spiegato che quando era piccola, vedeva suo fratello, più grande di lui di sette anni, come un vero e proprio mito. Voleva sempre stare con lui, per questo entrava spesso nella sua camera.

Un giorno, però, si è levata il vizio di entrare in camera del fratello maggiore. Quest’ultimo l’aveva minacciata di spararla se avesse varcato di nuovo la sua porta, ma Maria non si lasciò intimorire ed entrò lo stesso. Fu così che il fratello la sparò: “Mi ha sparato perché io entravo sempre in camera sua. Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo’. Mi ha sparato con una Diana 16. Un fucile”. Una confessione inaspettata che ha sorpreso i tanti fan della conduttrice, in molti hanno commentato sui social quest’episodio.