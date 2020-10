0 Facebook Coronavirus, finti sms per ricevere a casa kit anti-covid: è una truffa News 11 Ottobre 2020 10:17 Di redazione 1'

Aumentano i contagi e di conseguenza la paura e c’è chi se ne approfitta. Una nuova truffa, via sms, è stata segnalata da alcuni utenti.

Coronavirus, finti sms per ricevere a casa kit anti-covid: è una truffa

“Urgente! per aumento numero casi COVID19 e fortemente consigliato munirsi di un kit di prevensione autorizzato ; cliccando sul link e possibile riceverlo a casa”. Questo il messaggio sgrammaticato che viaggia tra i cellulari, con errori ortografici e di punteggiatura.

Nessun kit dall’Asl

L’Asl Roma dice: “È una truffa, segnaleremo subito”. Non solo i kit non esistono ma non vengono inviati dall’Asl. Persone senza scrupoli fanno leva sulla paura delle persone per arricchirsi. Fate attenzione, cliccando il link che compare nel messaggio ci attivano servizi del cellulare che tolgono credito all’utente.