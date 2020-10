0 Facebook Napoli, arrestato il boss Esposito: era in fuga da agosto Cronaca 11 Ottobre 2020 09:03 Di redazione 1'

Arrestato il boss Massimiliano Esposito, 49 anni, detto “lo Scognato”, ritenuto a capo del clan di camorra a Bagnoli, Era in fuga da agosto. La squadra Mobile di Napoli lo ha scovato nel pomeriggio di ieri, 10 ottobre.

Esposito era con la moglie in un’automobile all’esterno di un centro commerciale di Casoria, in provincia di Napoli; nella borsa della donna i poliziotti hanno trovato 7.850 euro in contanti e una patente e una tessera sanitaria false.

Scarcerato nel giugno 2019 dopo circa 23 anni di carcere, Esposito era tornato nel suo quartiere: per gli inquirenti non aveva mai interrotto i contatti col territorio e aveva ripreso il comando del suo gruppo criminale, che durante la detenzione, rileva la Dia nel rapporto semestrale Antimafia, era stato guidato dalla moglie. Esposito è stato un fedelissimo del boss Domenico D’Ausilio, detto Mimì lo sfregiato.