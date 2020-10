0 Facebook Scandalo in chiesa, sacerdote beccato a fare sesso sull’altare Esteri 11 Ottobre 2020 17:03 Di redazione 1'

Una notizia scandalosa arriva dalla Louisiana, negli Usa. Il reverendo cattolico Travis Clark è stato beccato mentre faceva sesso sull’altare della chiesa, con due donne. Mindy Dixon di 41 anni e Melissa Cheng, di 23 anni, sono due attrici di film per adulti e stavano registrando la scena con il sacerdote, all’interno dell’edificio sacro.

Scandalo in chiesa, sacerdote beccato a fare sesso sull’altare

A scoprire cosa accadeva all’interno della chiesa è stata una fedele che ha notato le luci accese nell’edificio in un orario insolito ed è entrata per capirne il motivo. Quando ha raggiunto l’altare ha però trovato il sacerdote nudo insieme alla due attrici mentre registravano un film a luci rosse. La donna ha raccontato che le attrici erano vestite da dominatrici e l’altare era stato riempito di sex toys.

Tutti e tre sono stati arrestati

Secondo quanto riporta il Daily Mail, tutti e tre sono stati arrestati per atti osceni in luogo pubblico. Tutti e tre potrebbero rischiare dai 6 mesi fino a 3 anni di carcere se dovessero essere condannati per oscenità. Il sacerdote intanto è stato sospeso dall’arcidiocesi.