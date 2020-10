0 Facebook Covid a scuola, bimbo dimentica l’astuccio e non gli prestano la penna: bloccato per 5 ore News 10 Ottobre 2020 21:26 Di redazione 1'

Le norme anti-covid, imposte a scuola, bloccano un bimbo di 10 anni per 5 ore. Il bambino era in classe quando si è accorto di aver dimenticato l’astuccio a casa. Secondo le normative, nessuno dei suoi compagni ha potuto prestargli una matita o una penna.

Il piccolo è rimasto così immobile per 5 ore, senza poter svolgere alcuna attività. La vicenda è accaduta in una scuola elementare di Sassari, e come riportato da La Nuova Sardegna, a causa del regolamento dell’istituto, che vieta lo scambio di materiale didattico tra i bambini, ma anche tra alunni e insegnanti, ha solo potuto osservare i compagni scrivere e disegnare per tutta la mattinata.