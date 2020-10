0 Facebook Dramma a Napoli, paziente Covid bloccato in ambulanza per ore muore: “Non ci sono posti” Cronaca 11 Ottobre 2020 20:30 Di redazione 1'

Dramma a Napoli, dove un uomo di 70 anni , paziente Covid-19, dopo essere stato bloccato in ambulanza per diverse ore, in attesa di un posto per il ricovero, è morto nel triage dell’ospedale Cotugno.

L’uomo, secondo quanto riporta Tele Club Italia, nei giorni scorsi si è ammalato di coronavirus. Dopo aver consultato il medico di base, i familiari hanno tentato di farlo ricoverare. Non essendoci posti disponibili a Napoli, i sanitari del 118 però hanno prospettato ai familiari, l’ipotesi di un trasferimento in Sicilia.

Ospedali pieni

Questa mattina, dopo l’aggravarsi dei sintomi, i familiari hanno telefonato al 118. I sanitari hanno preso in carico il paziente portandolo prima all’ospedale vecchio Pellegrini, dove però non c’era possibilità di ricovero, poi al Cotugno.

Tuttavia anche al Cotugno non sarebbe stato possibile il ricovero per mancanza di posto. L’uomo avrebbe aspettato nel triage dell’ospedale, in attesa. Qui avrebbe accusato una crisi respiratoria e sarebbe morto, nonostante i tentativi di rianimazione del personale della struttura sanitaria.