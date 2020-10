0 Facebook Napoli, investito da una volante della Polizia. I figli: “Nessuno ha chiesto scusa” Cronaca 10 Ottobre 2020 11:59 Di redazione 2'

Fiori bianchi sul marciapiede all’angolo della strada che dal Rione Sanità si immette su piazza Cavour. Questo è quanto resta del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio del 8 ottobre, nel quale ha perso la vita Antonio Pugliese, 69enne di Napoli, che è stato investito e ucciso da una volante della Polizia in piazza Cavour.

La vicenda ha ancora alcuni punti da chiarire. “La cosa piú assurda é che chi ha ucciso papá ancora deve chiedere perdono e non lo dico per me o mia fratello, ma per quella povera donna di mia madre che non ho mai visto dormire da quando una telefonata ha squarciato le nostre anime nell’informarci che papá era stato travolto da un auto della polizia…”. Questo è lo sfogo dei figli di Antonio, che non si danno pace per quanto avvenuto. Una famiglia distrutta dal dolore, che ora chiede giustizia.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione pare che Pugliese, con un carrello della spesa, abbia attraversato improvvisamente. La volante della polizia, pare sia passata normalmente col verde e a velocità ridotta. Ciò nonostante l’impatto per il sessantanovenne è stato fatale.

E’ stato aperto un fascicolo e si sta ancora indagando per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.