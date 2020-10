0 Facebook Dramma a Marlupo, bimbo di 4 anni muore soffocato da un palloncino Cronaca 10 Ottobre 2020 20:52 Di redazione 2'

Un bimbo di 4 anni e’ morto soffocato da alcuni frammenti di un palloncino con cui stava giocando all’interno di una casa famiglia a Morlupo, alle porte di Roma, dove viveva con la madre, una donna di nazionalità romena. La tragedia, a quanto si apprende, sarebbe accaduta nella serata di giovedì, ma solo in queste ore si e’ avuta notizia.

La dinamica non e’ ancora stata accertata in tutti i suoi passaggi, ed e’ al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Bracciano, competente per territorio, che indagano sul tragico evento.

Dramma a Marlupo, bimbo di 4 anni muore soffocato da un palloncino

Secondo quanto ha potuto apprendere l’AGI, il bambino stava giocando con un palloncino che all’improvviso e’ esploso per una pura casualità. Nell’esplosione, alcuni frammenti del palloncino sono finiti in bocca al bimbo, impedendogli di respirare. La madre del piccolo ha immediatamente cercato di liberargli la gola, mentre qualcuno, dalla struttura, ha chiamato il 118.

L’operatore ha cercato di guidare telefonicamente nelle operazioni di primo intervento le persone presenti nella casa famiglia, ma la comunicazione sarebbe stata interrotta dopo poco tempo, e il piccolo sarebbe stato portato al vicino ospedale di Monterotondo con una vettura privata. Il piccolo e’ arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate, i medici hanno tentato ogni tipo di manovra per rianimarlo. Purtroppo senza riuscirci.