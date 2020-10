0 Facebook Desireè Quagliarella muore travolta dall’acqua nel Salernitano: era in auto con il fidanzato Cronaca 8 Ottobre 2020 11:45 Di redazione 1'

Si chiamava Desireè Quagliarella la ragazza deceduta a causa del maltempo nel Salernitano. Vittima delle incessanti piogge che si sono abbattute in Campania nella giornata di mercoledì. La giovane, 26 anni, era in auto con il fidanzato ad Albanella, quando un torrente è esondato travolgendo la vettura.

Desireè Quagliarella uccisa dal maltempo

Data immediatamente per dispersa, il suo corpo è stato ritrovato all’incirca dopo un’ora vicino alla vettura. Il ragazzo è riuscito a salvarsi. La notizia della morte di Desireè ha sconvolto l’intera comunità.

Giovane avvocato, la ricordano tutti come una ragazza allegra e sorridente. Tanti i messaggi comparsi sulla bacheca della ragazza, tutti non riescono a credere a questa terribile tragedia. “R.i.p Angelo bello avevi una vita davanti condoglianze alla famiglia mi dispiace davvero tanto la vita e in giusta”, “Sempre i migliori se ne vanno…R.I.P”, queste e molte altre le parole di cordoglio per la scomparsa di Desireè.