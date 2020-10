0 Facebook Paura a Bacoli, litiga con il padre e gli punta contro il fucile Cronaca 8 Ottobre 2020 09:54 Di redazione 1'

Paura nel Napoletano. Una discussione in famiglia stava per trasformarsi in tragedia. Una 47enne di Bacoli, dopo aver animatamente discusso con il padre l’ha minacciato di morte imbracciando un fucile da caccia calibro 12.

L’arma era regolarmente detenuta dalla madre, che è stata denunciata per omessa custodia. I Carabinieri della stazione di Bacoli, sono intervenuti sul posto, e hanno placato la donna e sequestrato il fucile.

L’uomo – 80enne del posto – sta bene, solo un grande spavento. In seguito ai controlli l’arma è risultata scarica. La donna è stata denunciata per minaccia aggravata.