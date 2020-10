0 Facebook Ora solare, pronti a spostare le lancette un’ora indietro: i dettagli sul giorno e l’ora News 8 Ottobre 2020 13:19 Di redazione 2'

Torna l’ora solare, pronti a spostare le lancette dell’orologio un’ora indentro e a dormire di più. Un appuntamento abituale, che quest’anno cade nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Le giornate diventano più corte ma si avrà più luce nella prima fase della giornata.

Una splendida notizia per i più dormiglioni, che avranno modo di stare a letto un’ora in più del previsto, ma tanti altri avvertiranno il disagio del cambio. Sono noti infatti alcuni disturbi legati all’insonnia, che è possibile attutire anticipando di un’ora i pasti e rendendoli più leggeri. In ogni caso gli effetti legati al cambiamento d’orario hanno breve durata, dopo un paio di giorni il corpo sarà perfettamente abituato ai nuovi ritmi.

Da un po’ di tempo alcuni Paesi europei si sono espressi favorevolmente sull’abolizione del passaggio dall’ora legale a quella solare e viceversa. Non si è ancora raggiunto un compromesso finale, ma l’ipotesi più probabile è che i Paesi settentrionali terranno l’ora legale per tutto l’anno, mentre quelli meridionali compresa l’Italia manterranno l’ora solare per tutto l’anno.

Quando si torna all’ora legale

Le lancette poi torneranno un’ora in avanti, e quindi avremo nuovamente l’ora legale, domenica 28 marzo 2021.