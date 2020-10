0 Facebook Dopo il coming out, Gabriel Garko allo scoperto con il nuovo fidanzato napoletano Gabriel Garko presenta il fidanzato napoletano Spettacolo 7 Ottobre 2020 18:06 Di redazione 1'

È stato il ‘Re’ del gossip Gabriel garko con la sua apparizione al Grande Fratello dove ha fatto coming out, è balzato al centro delle cronache bianche italiane. L’attore dopo il reality show ha fatto un passaggio anche a Verissimo.

È stato dunque a Mediaset dove Garko ha fatto confessioni e rivelazioni, sia private che lavorative. Non senza polemiche, con Selvaggia Lucarelli che lo ha criticato per il cachet che avrebbe incassato per svelare ciò che ha detto.

Gabriel Garko presenta il fidanzato napoletano

Ma la vera novità è stata pubblicata dal settimanale Chi. In prima pagina la rivista ha mostrato Garko con quello che dovrebbe essere il suo nuovo compagno. Si chiama Gaetano, ha 23 anni originario di Napoli ma vive e lavora a Milano.