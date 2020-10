0 Facebook Lite tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, lui a letto con Guenda: poi si svela l’arcano News 7 Ottobre 2020 21:00 Di redazione 2'

Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip quando c’è stata un’accesa discussione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due per il pubblico, sebbene loro ancora non abbiano ufficializzato nulla, sono ormai coppia fissa. Così quando l’ex di Briatore ha visto l’ex velino nel letto con Guenda Goria, ha sbottato.

Cosa è successo tra la Gregoraci e Pretelli

“Non mi rompere più il ca**o, non parlare più di amicizia speciale”, ha urlato al Gregoraci prima di uscire dalla stanza con un’aria nervosa. Ha chiamato immediatamente la madre della ragazza Maria Teresa Ruta per farle vedere cosa stava accadendo. La donna è rimasta basita dinanzi alla scena, non riusciva a credere al comportamento della figlia.

LEGGI ANCHE: CHI E’ STATO L’AMANTE DELLA GREGORACI

Sembrava quasi che fosse vero, la parte della fidanzata gelosa è calzata a pennello alla Gregoraci che ha rivestito questi panni alla perfezione, in realtà era solo uno scherzo ai danni della povera Maria Teresa che c’è cascata in pieno.

Il video della “scenata” di Elisabetta Gregoraci