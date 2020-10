0 Facebook Amante di Elisabetta Gregoraci? Parla Francesco Bettuzzi: “Conosciuti nel 2014” Spettacolo 5 Ottobre 2020 20:32 Di redazione 2'

La bomba su un presunto tradimento di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Flavio Briatore era stata lanciata da Maurizio Sorge durante una puntata di Live Non è la D’Urso. A distanza di una settimana nel programma della conduttrice napoletana è intervenuto Francesco Bettuzzi, compagno della show girl e secondo il paparazzo suo amante quando lei era ancora sposata con il noto imprenditore.

Chi è Francesco Bettuzzi

Bettuzzi, aitante ex pilota di linea, ha confessato di aver conosciuto Elisabetta a Montecarlo nel 2014, anno in cui lei sarebbe ancora stata con Flavio Briatore: “Sono stato fidanzato con lei 3 anni circa tra alti e bassi, ci siamo conosciuti ad una cena a Montecarlo nel 2014, io allora facevo ancora il pilota di linea, stavo sempre in giro”.

Cosa c’è stato tra Bettuzzi e la Gregoraci

Ma a interessare al pubblico da casa e alla conduttrice Barbara D’Urso era sapere se quando la sua frequentazione con la Gregoraci è iniziata, lei era sposata. Francesco Bettuzzi inizialmente è stato vago, poi ha affermato: “Sì era sposata”. Poi ha aggiunto: “Ci siamo sentiti, ci siamo visti, poi nel 2017 (anno nella fine del matrimonio con Briatore, ndr) mi chiamò e mi invitò a cena. E da lì, eravamo già abbastanza in sintonia… Mi ha parlato del suo matrimonio e del fatto che aveva intrapreso la via per la separazione e lì abbiamo comincia a frequentarci assiduamente”. Parole a cui Sorge non ha creduto, continuando a confermare che la storia sarebbe un’altra e che la Gregoraci avrebbe la data del loro incontro tatuata sul polso.