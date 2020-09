0 Facebook Bufera per Gabriel Garko dopo il coming out, la rivelazione: “È stato pagato per dirlo” Spettacolo 29 Settembre 2020 16:48 Di redazione 1'

Gabriel Garko protagonista delle recenti cronache bianche. L’attore molto popolare per le tante produzioni televisive delle quali è stato protagonista ha in questi giorni fatto coming out. Garko ha confessato di essere gay.

Di conseguenza la sua relazione con Adua Del Vesco è finita. L’attore ha raccontato tutto durante una puntata del Grande Fratello Vip. Il suo racconto proseguirà da Verissimo, sempre su Canale 5. ma per Garko è arrivato l’attacco di Selvaggia Lucarelli..La giornalista ha rivelato che per le due apparizioni l’attore avrebbe incassato circa 60mila euro: 30mila a trasmissione,