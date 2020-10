0 Facebook La madre ci mette tempo in cucina, lui ha fame e vuole la pizza: figlio 16enne l’aggredisce Cronaca 6 Ottobre 2020 18:18 Di redazione 1'

Tempi troppi lunghi in cucina, pietanze poco gradite, una gran fame e una voglia di pizza. Sono questi tutti gli elementi che hanno fatto perdere la testa ad un giovane di 16 anni che ha aggredito la madre.

Mani addosso, al collo, e spintoni violenti in cucina. È accaduto – come riportato da Il Mattino – ad Aversa dove l’adolescente è stato poi trasferito in un centro di prima accoglienza dopo l’intervento della Polizia.

Gli agenti hanno infatti riscontrato che il giovane aveva già dei precedenti. Sempre comportamenti violenti, sempre contro il genitore. La donna, salvata dallo zio, è stata poi refertata con alcuni giorni di prognosi.