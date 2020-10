0 Facebook Gabriel Garko racconta la sua vita passata: “Se avessi detto la verità mi avrebbero licenziato” Spettacolo 2 Ottobre 2020 21:05 Di redazione 3'

Grande attesa per l’intervista di Gabriel Garko che sarà trasmessa nella puntata di Verissimo sabato pomeriggio. L’attore ha dato un anticipo del suo coming out durante una puntata del Grande Fratello Vip, è lì che attraverso una lettera per la sua ex compagna Adua, ha rivelato la sua omosessualità.

La prima relazione omosessuale di Gabriel Garko

L’ha fatto in modo velato per poi raccontare tutto nel dettaglio durante l’intervista con Silvia Toffanin. A lei ha raccontato di aver avuto un compagno per 11 anni, Riccardo, con il quale fingevano di essere solo amici. “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”, queste le parole di Garko.

L’attore ha spiegato che non ha potuto fare coming out prima altrimenti sarebbe stato difficile lavorare. Il suo personaggio del bello e tenebroso, a detta sua, non avrebbe avuto lo stesso seguito. Ed è lo stesso personaggio che si è cucito addosso fino a credere che fosse il suo vero io: “Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente. Ma oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro”. Soltanto quando si è allontanato dal set è riuscito a vivere in libertà: “Finalmente da tre anni e mezzo a questa parte, stando lontano dal set, ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne”.

Cosa c’è stato tra Gabriel Garko ed Eva Grimaldi

Tutti ricorderanno la sua relazione con Eva Grimaldi, a lei Garko è molto legato: “Io e Eva abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l’avrei potuta sposare davvero”.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi stanno assieme?

Garko ha poi voluto spiegare che attualmente non è fidanzato con Gabriele Rossi, i due hanno avuto una storia ma adesso sono solo amici: “La storia con Gabriele si è conclusa ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”.