Incidente mortale a Napoli. Un uomo è morto investito da un’automobile alle prime luci dell’alba. L’incidente è accaduto in via Reggia di Portici, alla periferia occidentale di Napoli. La vittima è un uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità.

L’impatto è stato violentissimo e ha sbalzato la vittima per oltre 500 metri sull’asfalto. Il conducente dell’auto ha subito allertato i soccorsi. I sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Gli uomini della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli hanno effettuato tutti i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno effettuati anche i test per rilevare eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue del conducente dell’automobile.