0 Facebook Nino D’Angelo canta al matrimonio della nipote: “Una grande emozione” Spettacolo 1 Ottobre 2020 20:43 Di redazione 2'

Un giorno da ricordare per Nino D’Angelo, quello del matrimonio di sua nipote. Il cantante napoletano ha festeggiato il grande evento, regalando alla sposa un’esibizione speciale. Nino ha voluto duettare con la nipote per suggellare il giorno più bello della sua vita.

Nino D’Angelo canta al matrimonio della nipote: “Una grande emozione”

“Di solito la cantiamo nei concerti. Questa sera al tuo matrimonio… Sei speciale…. Non mi era mai capitato di cantare con la sposa… Auguri ancora“, scrive sui social il grande Nino, sulla sua pagina Instagram.

Tra i vari commenti che il cantante ha ricevuto c’è anche quello della nipote: “Io veramente non so cosa dire, mi regali sempre un’emozione in più e questa volta ti sei superato. Grazie grazie grazie grazie ❤️”

L’ artista partenopeo ha voluto condividere la gioia con i suoi fan, pubblicando il video della performance sui suoi canali social.

IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE